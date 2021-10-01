Трикотажная пряжа 199 товаров





Мы являемся производителями пряжи и продаем ее через интернет-магазин с доставкой по России.

Вес одного мотка трикотажной пряжи составляет 500 граммов. Ширина ленты 2,5 -3 см.





Каждый месяц мы выпускаем новые расцветки трикотажной пряжи. Так же мы производим деревянные и стеклянные донышки для плетения корзин, рюкзачков, сумок и других продуктов.





В нашем интернет - магазине Вы сможете научиться плести из нашей пряжи. Мы специально сняли видео инструкции "Как плести из трикотажной пряжи"



